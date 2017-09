Conferentie Eritreeërs in Veldhoven volgens commissie onterecht verboden

Volgens de commissie was er geen sprake van overmacht en heeft de burgemeester niet aangetoond dat het onmogelijk was om de conferentie en de bezoekers met de inzet van politie te beveiligen.

"Het recht op vergadering is een grondrecht, dus de overheid moet bescherming bieden'', aldus de uitspraak over het noodbevel.

De conferentie die in april van dit jaar plaats moest hebben in een conferentiecentrum was een initiatief van Kubrom Dafla Hosabay, een voormalige staatssecretaris van Eritrea die in 2010 naar Nederland vluchtte. De conferentie was omstreden omdat ook een vertrouweling van de Eritrese president Isaias Afewerki zou komen.

Daarop kwamen verschillende demonstranten af op het conferentiecentrum, terwijl daar al tientallen Eritreeërs aanwezig waren voor de conferentie. Hierdoor ontstond een grimmige sfeer en ontstonden enkele incidenten, waarna de burgemeester besloot om de conferentie niet door te laten gaan.

Beroep

De burgemeester heeft al gezegd dat hij het niet eens is met het oordeel van de bezwarencommissie. Hij blijft bij zijn eerdere besluit, zo maakte de gemeente donderdag bekend. De bezwaarmakers kunnen tegen de beslissing nog in beroep bij de rechter.

Eerder oordeelde een rechter juist in een kort geding dat de gemeente juist heeft gehandeld en dat een door de gemeente afgekondigd verbod door de gemeente terecht was. De organisatie van de conferentie had het kort geding destijds aangespannen tegen de gemeente.

Vergoeding

De advocaat van de bezwaarmakers kondigde eerder al aan dat er een bodemprocedure zal komen. Hij wil zo afdwingen dat de gemeente de kosten van bijvoorbeeld de huur van het conferentieoord en de catering vergoedt. De organisatie zegt dat het gaat om zeker 180.000 euro.