OM wil Holleeder bij start rechtszaak als eerste horen

Dat werd vrijdag duidelijk tijdens de dertiende pro forma-zitting in de zaak tegen Holleeder (59) voor de rechtbank van Amsterdam.

Het OM liet weten dat Holleeder tot nu toe negen keer is gehoord bij de rechter-commissaris, maar dat zijn antwoorden van algemene aard waren. Ze willen hem tijdens een openbare zitting steviger aan de tand voelen. Holleeder wordt vervolgd voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks criminele afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra.

Het als eerste horen van zijn cliënt lijkt Sander Janssen niet de juiste keuze. De advocaat van Holleeder zegt tegen NU.nl dat het ondervragen van Holleeder het probleem niet is. "Als ze vragen hebben, kom maar op. Maar dan wel achter gesloten deuren bij de rechter-commissaris", verduidelijkt Janssen.

Holleeder voegde daar tijdens de zitting aan toe: "Het maakt mij niet uit. Voor mijn part kunnen ze me morgen bij de rechter-commissaris horen".

Aanpassen

De verdediging vreest dat het als eerste ondervragen van Holleeder als gevolg heeft dat getuigen hun verklaring zullen aanpassen. "Wij denken dat de rechter ook gevoelig is voor dit argument", aldus Janssen.

Het OM kent de bezwaren van de verdediging en zegt dat de zussen van Holleeder en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog inmiddels uitgebreid zijn verhoord. Een afwijkende verklaring op zitting zou direct opvallen.

Janssen zegt hierop nog niet klaar te zijn met horen van Astrid en Sonja Holleeder en den Hartog. "Wij hebben eerst geprobeerd lijn te krijgen in hun verhaal", legt Janssen uit. "Wij hebben ze gevraagd hun verhaal te vertellen om chronologie en structuur aan te brengen. Nu willen we kritisch ingaan op de details van hun verhaal."

Hoe de inhoudelijke behandeling dan van start moet gaan wil Janssen van de komende maanden af laten hangen. "Eerst maar eens kijken wat er allemaal nog gebeurt."

Dossier

Voor de komende tijd staan voor de verdediging nog een aantal getuigenverhoren gepland. Het OM voegt daaraan toe dat er nog steeds onderzoek plaatsvindt. "Laten we de illusie wegnemen dat er ooit sprake is van een volledig dossier", aldus de officier van justitie. "Maar met de informatie die we voorhanden hebben, is er een prima uitgangspositie om onze zaak aan de rechter uit te leggen.

De volgende pro forma-zitting is op 15 december. Het is de bedoeling dat dat de laatste inleidende zitting is. Zowel het OM als de verdediging hebben aangegeven begin 2018 met de inhoudelijke behandeling te willen beginnen. Janssen houdt nog een slag om de arm of dit gaat lukken. "Kijk naar het Passageproces", aldus Janssen.