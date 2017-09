Wederopbouw Sint Maarten gaat honderden miljoenen euro's kosten

Het kabinet gaat vanaf volgende week vrijdag werken aan de oprichting van een hulpfonds voor Sint-Maarten. Hoeveel geld daarin moet komen en hoe het er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. Wel moet er "echt groot geld in'', heeft Plasterk gezegd. Met de andere landen in het koninkrijk, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, moet daar een besluit over komen.

Plasterk zou het goed vinden dat zo zichtbaar is dat "alle landen in het koninkrijk'' hierachter staan. De minister zegt dat wel goed moet worden gekeken hoe het fonds precies wordt ingericht "zodat het fonds de eindverantwoordelijkheid kan hebben voor het verlenen van kredieten, besluiten en wellicht het geven opdrachten''.

Waar het geld vandaan moet komen is nog compleet onduidelijk. Dat wordt de komende weken ook niet bekend, aldus Plasterk, die zegt dat het nieuwe kabinet hiernaar moet kijken.

Verzekerd

Irma heeft 91 procent van de gebouwen op het eiland beschadigd en Plasterk denkt dat een groot deel van de mensen niet is verzekerd. Hij wijst erop dat de verschillen tussen arm en rijk groot zijn en dat verwoestingen door orkaan Irma die verschillen nog eens hebben vergroot. De armste mensen zaten volgens hem in de minst sterk gebouwde huizen en zijn ook het slechtst verzekerd.

Plasterk liep er in debat met Tweede Kamerleden ook op vooruit dat de wederopbouw moet worden gebruikt om beter en duurzamer te bouwen dan voorheen. Dat brengt dan wel weer extra kosten met zich mee.

Opvang

De minister zei donderdag ook dat 25 mensen uit Sint Maarten zich bij gemeenten hebben gemeld om hulp te vragen bij het zoeken naar onderdak. ''Ze hebben zich in gemeenten gemeld en zeggen: ik heb geen huis en geen onderdak, en vragen wat gaat u nu doen?", aldus Plasterk.

Over deze zaak voert hij nu overleg met onder meer gemeenten, het Leger des Heils en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, zei hij donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Nadat Irma over Sint Maarten was geraasd ging een vlucht van Defensie met bijna honderd inwoners van het eiland naar Eindhoven. Daarna vloog er nog een vliegtuig van Defensie naar Nederland en daarnaast konden Sint Maartenaren ook gewoon met commerciële lijnvluchten naar Nederland komen.

"Inwoners van Sint Maarten hebben een Koninkrijkspaspoort en mogen hier gewoon zijn. Het is primair aan henzelf om voor onderdak te zorgen, bijvoorbeeld bij familie of vrienden", vertelt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan NU.nl. "Maar als ze daar niet uitkomen, kunnen ze zich melden bij gemeenten."

Amsterdam

De gemeente Amsterdam trekt 850.000 euro uit voor de wederopbouw van Sint-Maarten. Het is de eerste stad die zo'n groot bedrag schenkt aan het eiland. "We geven ongeveer één euro per inwoner", aldus een woordvoerster van de gemeente.