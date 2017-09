Celstraffen tot twintig jaar voor moord op Yvon Pfaff

Het lichaam van Pfaff werd op 22 juni 2014 gevonden in een uitgebrande auto in de Noord-Brabantse plaats.

Het slachtoffer had een affaire gehad met een vrouw die hem vertelde dat ze haar man voor hem zou verlaten. Diezelfde vrouw lokte Pfaff met het verhaal dat ze met hem verder zou gaan naar een vakantiehuis in Ewijk. Daar werd Pfaff opgewacht door de echtgenoot van de vrouw die hem doodschoot. Hij heeft twintig jaar cel gekregen.

Na de moord is het lichaam van Pfaff in zijn eigen bestelauto naar een landgoed in Sint-Michielsgestel gebracht. Daar werd de auto met het lichaam erin, in brand gestoken. Het hof houdt hiervoor de broers van de schutter verantwoordelijk. Ook zouden zij het wapen en de munitie aan de schutter hebben gegeven. Zij kregen twaalf en elf jaar cel.

Opdrachtgever

Een vijfde verdachte wordt gezien als de opdrachtgever en leverde de wapens en de munitie aan de broers. Het geld dat de Bosschenaar daarvoor kreeg was afkomstig van het slachtoffer. Pfaff was in de veronderstelling dat dit geld bedoeld was voor een echtscheidingsadvocaat van de vrouw.

De man had een grote inbreng in het moordplan dat hij samen met de schutter en zijn vrouw bedacht. "Ook was hij degene die bepaalde wat er na afloop met het slachtoffer en zijn auto moest gebeuren" legt het hof uit. Hij kreeg achttien jaar cel.

Motief

Het motief voor de moord is volgens het hof nooit echt duidelijk geworden. Een van de redenen zou financieel gewin zijn. "Een ander motief zou rancune zijn omdat het slachtoffer afspraken niet zou nakomen en de vrouw en haar echtgenoot lichamelijk en/of mentaal leed zou hebben toegebracht", aldus het hof.