Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (62) overleden

Volgens zijn woordvoerder is hij "thuis, in alle rust" overleden. Van der Laan was al geruime tijd ernstig ziek, hij had uitgezaaide longkanker.

Op 18 september liet hij de inwoners van zijn stad weten dat hij was uitbehandeld en dat hij daarom zijn taken neerlegde. Hij wilde meer tijd hebben voor zijn gezin.

Al zijn taken werden overgenomen door loco-burgemeester Kajsa Ollongren, aan wie hij sinds zijn diagnose begin 2017 al verschillende werkzaamheden had overgedragen.

De gemeente Amsterdam meldt dat het stadsbestuur en de medewerkers van de gemeente het verlies "van een geliefde burgemeester" betreuren.

Daadkracht

"Als burgemeester combineerde hij menselijkheid met daadkracht", staat in de verklaring. Zo kwam hij met de Top600, de aanpak van gewelddadige veelplegers en de Treiteraanpak, die intimidatie in de woonomgeving bestrijdt. "Hij vond dat Amsterdam een verantwoordelijke hoofdstad moet zijn."

Amsterdam maakt later meer bekend over hoe er afscheid kan worden genomen van Van der Laan.

Steunbetuigingen

Sinds de bekendmaking van zijn ziekte ontving de burgemeester veel steunbetuigingen van Amsterdammers. Op 19 september stonden duizenden mensen bij zijn ambtswoning aan de Herengracht in Amsterdam om Van der Laan met applaus te eren. Ook werd er eerder dit jaar een video gemaakt waarin Amsterdammers beloftes doen aan Van der Laan.

Van der Laan was sinds 2010 burgemeester van Amsterdam. Het ambt beviel de in Leiden geboren politicus zo goed, dat hij vorig jaar tekende voor een tweede termijn.

Advocatenkantoor

Van der Laan studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en sloot de studie in 1983 cum laude af. Hij ging als advocaat aan de slag en was in 1992 medeoprichter van een eigen advocatenkantoor, Kennedy Van der Laan.

In 1976 werd hij lid van de PvdA en in de jaren tachtig werkte hij als politiek assistent van de Amsterdamse wethouder Jan Schaefer. Tussen 1990 en 1998 zat hij voor de PvdA in de raad van Amsterdam. In 2008 volgde hij Ella Vogelaar op als minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

In verband met Van der Laans overlijden heeft premier Mark Rutte een vlaginstructie ingesteld voor alle hoofdgebouwen van de Rijksoverheid. Gemeenten en provincies zijn verzocht de vlag halfstok te hangen.

De vlag hangt vrijdag eveneens halfstok aan de ambtswoning van Van der Laan in Amsterdam. Ook hebben mensen al bloemen neergelegd bij het pand aan de Herengracht. Op een kaartje aan een bos rode rozen staat: 'Dank lieve burgervader, sterkte voor uw familie'.