'Liquidatiepoging Amsterdam wraakactie voor moorden Staatsliedenbuurt'

De verdenking is gebaseerd op onderschepte berichten van Ennetcom, een aanbieder van versleutelde telefoons. Dat bevestigt de advocaat van een van de verdachten Omar L., na berichtgeving in Het Parool.

Justitie beschikt sinds maart van dit jaar over ruim 3,6 miljoen ontcijferde berichten na het kraken van een server van Ennetcom. Het gaat om communicatie tussen zware criminelen die gebruik maakten van versleutelde telefoons in de periode tussen 2011 en 2016. Dit leidde al tot meerdere arrestaties.

L. is de broer van de in 2012 doodgeschoten Yousseff Lkhorf. Hij wordt door justitie gezien als opdrachtgever van de mislukte moordpoging op A.. Dit zou hij gedaan hebben om de dood van zijn broer te wreken, blijkt uit een zitting woensdag.

De krant citeert de officier van justitie terwijl hij een van de berichten voorleest die van Omar L. zou zijn: "Ik zoek hem al jaren. Deze flikker heeft de Staatslieden georganiseerd". L. ontkent dat hij de twee mannen, die woensdag ook voor de rechtbank stonden, heeft aangestuurd.

De poging tot liquidatie vond in 2016 in Amsterdam plaats. Het beoogde slachtoffer zat op zondagavond 4 april in zijn auto toen hij om 23.00 uur werd beschoten met een automatisch wapen vanaf een scooter. Twee verdachten wisten te ontkomen. Ondanks dat er meerdere kogels in zijn auto zaten, raakte A. niet gewond.

Gwenette Martha

De verdenking tegen de drie mannen komt bovenop de al bestaande verdenking dat zij betrokken zijn bij de liquidatie op de 27-jarige Chahid Yakhlaf in het Gelderse Kerkdriel. Hij werd, bij het verlaten van een camping, onder vuur genomen door twee mannen.

L. zou volgens het OM ook hiervoor opdracht hebben gegeven. De officier van justitie liet woensdag op een inleidende zitting weten dat het lijkt dat het motief voor de liquidatie ook gezocht moet worden in het verband met de moorden in de Staatsliedenbuurt. Yakhlaf zou de slachtoffers hebben gelokt.

Zowel A. als Yakhlaf worden gelinkt aan Gwenette Martha, een kopstuk in het Amsterdamse criminele milieu. Martha wordt op zijn beurt gezien als mogelijke opdrachtgever voor de schietpartij in de Staatsliedenbuurt, waarbij naast Lkhorf ook de 21-jarige Saïd el Yazidi om het leven kwam. Zij behoorden tot een groep rivaliserende criminelen.

Liquidaties

Martha werd in mei 2014 doodgeschoten in Amstelveen, toen hij een shoarmazaak verliet. Naast hem liep Yakhlaf, zijn vertrouweling. Yakhlaf wist te ontkomen aan de kogelregen. Ook ontkwam hij aan een andere poging in november van datzelfde jaar hem dood te schieten. Eind 2015 is hij in Kerkdriel alsnog om het leven gebracht.

De rechtbank ziet voldoende grond om alledrie de verdachten langer vast te houden. Op 7 december is een nieuwe zitting in de zaak.

Staatsliedenbuurt

Bij de schietpartij in de Staatsliedenbuurt kwamen Lkhorf en el Yazidi om het leven, maar het eigenlijke doelwit Benaouf A. kon ontkomen. Hij is zelf veroordeeld voor betrokkenheid bij de liquidatie van Najeb Bouhbouh in Antwerpen.

De moorden op figuren uit de Amsterdamse onderwereld, vloeiden volgens justitie voort uit een bittere strijd tussen groepen criminelen. Martha is een van de sleutelfiguren hierin. Hij was bevriend met Bouhbouh, die in opdracht van Benaouf A. is geliquideerd.

Mede hierdoor wordt Martha gezien als mogelijke opdrachtgever voor de schietpartij in de Staatsliedenbuurt.