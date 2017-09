Passage van orkaan Maria voelbaar op Bovenwindse Eilanden

Eerder werd gedacht dat de eilanden dinsdagochtend al last zouden ondervinden van het stormachtige weer. De Koninklijke Marine laat op Facebook weten dat het pas rond 17.00 uur begon te regenen en waaien.

Inwoners op Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten worden verzocht voorzorgsmaatregelen te nemen tegen de voorspelde regenbuien en windstoten. Er wordt geen orkaankracht verwacht.

Velen zijn als gevolg van orkaan Irma dakloos geworden. Op Sint Maarten, dat dit keer het minst hard wordt getroffen, is naar schatting negentig procent van de woningen beschadigd of verwoest.

Schuiplaatsen

Op Sint Maarten zijn elf schuilplaatsen geopend, die worden bemand door Rode Kruis-medewerkers, militairen en vrijwilligers. Saba heeft één schuilplaats en Sint Eustatius twee.

Het is nog onduidelijk hoeveel schade de orkaan zal aanrichten op de Bovenwindse Eilanden. Wel is zeker dat Maria grote gevolgen heeft voor het Caribische Dominica dat in de nacht van maandag op dinsdag werd getroffen. Roosevel Skerrit, de premier van Dominica, spreekt van "grote verwoestingen".

Zeker een persoon is op Guadeloupe om gekomen door de orkaan. Het slachtoffer werd volgens Franse media geraakt door een omvallende boom. Ten minste twee mensen worden vermist. Op beelden uit het Franse overzeese gebied is te zien dat Maria een ravage heeft veroorzaakt.

De storm raast nu verder richting Maria is nog steeds een orkaan van de vijfde categorie. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) maakte dinsdagavond bekend dat de kracht van Maria nog steeds toeneemt. Naar verwachting wordt woensdag Puerto Rico bereikt.

USAR

Tientallen Nederlandse leden van het Urban Search And Rescue (USAR)-team hebben dinsdagmiddag op Sint Maarten een veilig onderdak gevonden in de brandweerkazerne en een naastgelegen school.

''Het is te gevaarlijk om er op uit te gaan. Zodra het veilig is, gaan we met politie, brandweer en politie kijken waar we op moeten inzetten voor de hulpverlening. Dat kan echter pas als het veilig is qua stormkracht'', aldus Thomas Aling, woordvoerder van het team ter plekke.

Het USAR-team zit al bijna een week op het eiland. Mensen zoeken en redden na rampen is het bekendste specialisme van het team, maar in dit geval wordt het vooral ingezet voor noodhulp na de verwoestende orkaan Irma. In de ploeg zitten onder meer brandweermensen, artsen en bouwkundigen.

In totaal zijn 59 leden van het team uitgezonden naar het Caribische eiland. Woensdag gaan er nog vier. De eerste prioriteit is het ziekenhuis en de scholen op het eiland weer volledig te laten functioneren.