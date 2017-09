22 maanden cel geëist tegen voormalig PVV'er Michael Heemels

Dat bedrag was gemeenschapsgeld, bedoeld voor de Statenfractie van de PVV. Daarmee bekostigde hij volgens het OM zijn drank- en drugsverslaving en dure uitstapjes.

Heemels was lange tijd boegbeeld van de PVV in Limburg en woordvoerder van PVV-leider Geert Wilders. Naar eigen zeggen begon zijn alcohol- en drugsverslaving in 2012 als gevolg van de stress van het harde werken voor de partij.

Heemels moet het verduisterde bedrag van 177.000 euro terugbetalen aan de fractie, aldus het OM. Maar volgens zijn raadsman gaat het om een lager bedrag, namelijk ruim 139.500 euro.

Facturen

Heemels verduisterde het geld tussen 2012 en 2016 en maakte valse facturen om ontdekking te voorkomen. Volgens het OM ging twee derde van het geld op aan een luxe leventje, de rest mogelijk aan drugs.

Heemels erkent zijn drugs- en drankverslaving. Als gevolg daarvan wist hij naar eigen zeggen niet meer wat hij deed. Dat maakte hem volgens zijn advocaat verminderd toerekeningsvatbaar. Hij pleitte voor een taakstraf.

De PVV ontdekte in 2016 onregelmatigheden in de kas. Daarop trad Heemels af als Statenlid en bekende hij de fraude deels. Het geld komt van de provincie en is bedoeld ter ondersteuning van de Statenfractie. Limburg eist de 177.000 euro dan ook terug van de PVV, omdat het voor andere doeleinden dan voor fractiewerk is benut.

Schaamte

Heemels zei voor de rechtbank zich diep te schamen. ''Ik zocht mijn heil in het verdoven van stress en zakte steeds dieper weg'', zei hij. ''Het spijt me wat ik heb gedaan. Ik heb het vertrouwen van mensen geschonden.'' Hij bood daarvoor zijn excuses aan.

Na de zitting zei Heemels ''enorm geschrokken'' te zijn van de eis van het OM.