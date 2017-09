Hoger beroep in zaak liquidaties Staatsliedenbuurt uitgesteld om horen getuige

Het gaat om een anonieme getuige die op verzoek van de verdediging van beide verdachten wordt gehoord.

Volgens het gerechtshof moet de rechter-commissaris eerst onderzoek doen of de getuige in aanmerking komt voor de status bedreigde getuige en anoniem moet worden gehoord. Dit gebeurt als er sprake is van een reële vrees voor represailles.

Als de rechter-commissaris een beslissing heeft genomen, kan hiertegen beroep worden aangetekend door zowel de advocaten van de verdachten als door het Openbaar Ministerie. Pas na een definitief besluit kan de getuige worden gehoord.

Dit neemt veel tijd in beslag. Daarom is het volgens het hof niet mogelijk om in oktober 2017 met de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak te beginnen.

Schietpartij

Adil A. en Anouar B. werden in mei 2015 veroordeeld tot levenslang voor de moord op Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) en de poging tot moord op Benaouf A..

De liquidatie in de Staatsliedenbuurt ging gepaard met een enorme schietpartij, waarbij onder meer kalasjnikovs werden gebruikt. Doorslaggevend voor de levenslange celstraf was de poging tot moord op twee motoragenten, die de rechtbank beschreef als 'verachtelijk'. Zij werden vanuit de vluchtauto onder vuur genomen en stonden doodsangsten uit.

Antwerpen

Benaouf A. zit zelf vast in verband met de moord op crimineel Najeb Bouhbouh in Antwerpen in oktober 2012, die aan het geweld in de Staatsliedenbuurt voorafging.

De moorden vloeiden volgens justitie voort uit een bittere strijd tussen groepen criminelen. Een van de sleutelfiguren, was Gwenette Martha. Hij was bevriend met Bouhbouh en wordt gezien als mogelijke opdrachtgever voor de schietpartij in de Staatsliedenbuurt. Martha werd zelf in mei 2014 doodgeschoten.

In de daarop volgende jaren zijn er meerdere criminelen vermoord die onderdeel waren van deze vete.