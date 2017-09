Coffeeshophouder dagvaardt gemeente Sittard-Geleen om buitenlanderverbod

Hendriks zegt tientallen miljoenen euro's te zijn misgelopen als gevolg van het i-criterium, dat door burgemeester Sjraar Cox werd ingevoerd. Dat liet zijn raadsman, Bas Peters, dinsdag weten. Het i-criterium verbiedt vanaf 1 juni 2016 buitenlanders de toegang tot coffeeshops.

Sindsdien daalde de omzet van beide Sittardse coffeeshops Relax en Skunk van Hendriks naar eigen zeggen met minstens 70 procent. Tot het verbod bezochten jaarlijks 350.000 mensen beide shops, aldus Hendriks. Hoe langer Cox het verbod handhaaft, hoe hoger de schadeclaim wordt, waarschuwde Peters.

Op 4 oktober staat een hoorzitting in deze civiele zaak op de rol van de rechtbank in Maastricht, aldus Peters. De rechtbank kon dat dinsdag nog niet bevestigen.

In overleg met de gemeente verhuisde Hendriks in 2014 twee coffeeshops uit het stadshart naar het Stationsgebied in Sittard. Dat kostte hem naar eigen zeggen veel geld. Hij leed een strop toen Cox op 1 juni 2016 een verbod instelde voor buitenlanders in de coffeeshops. Hendriks is ook boos omdat Cox nooit overleg met hem zou hebben gevoerd over invoering van dit criterium. Cox volgde daarmee het voorbeeld van Maastricht.

Drugstoerisme

De burgemeester van Sittard-Geleen deed dit omdat drugstoerisme uit vooral België tot overlast voor omwonenden leidde. In eerste instantie zorgde dat verbod ervoor dat het aantal straatdeals flink toenam. Maar nadat daar op gehandhaafd werd kwamen er vrijwel geen drugstoeristen meer naar Sittard-Geleen, meldde de gemeente vorig jaar.

De gemeente Sittard-Geleen laat in een reactie weten dat de burgemeester niet onrechtmatig gehandeld heeft.