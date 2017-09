Schot gelost tijdens verkeersruzie in Rotterdam

Dat meldt de politie dinsdag.

De ruzie tussen twee automobilsten begon in het Kralingse bos. In de Boezemstraat stapte een van de automobilisten uit, waarna de andere auto ook stopte. Daar stapten twee mannen uit.

De drie kregen een flinke ruzie waarbij rake klappen vielen. Een van de mannen had een vuurwapen op zak en lostte een schot. Het is voor de politie nog onduidelijk wie de schutter was. Er raakte niemand door schot gewond.

Aangehouden

De bestuurder van de auto die als eerste uitstapte, kon in de omgeving van de Boezemstraat worden aangehouden. Het gaat om een 34-jarige Rotterdammer.

De andere twee mannen zijn na het schot gevlucht. De politie is nog naar hen op zoek.

Na onderzoek is in de omgeving aan de Vleeshouwerstraat in een tuin een vuurwapen gevonden. Onderzocht wordt of er een verband is met het schietincident