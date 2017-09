Nederland vraagt steun bij VN voor wederopbouw Sint Maarten

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken riep de VN op "ruimhartig te zijn bij het toekennen van financiële middelen uit de VN-fondsen en het beschikbaar stellen van expertise voor de wederopbouw."

Koenders besprak maandag in het VN-hoofdkwartier in New York de verwoestingen door orkaan Irma met zijn Britse en Franse collega's en vertegenwoordigers uit de getroffen regio en VN-instellingen.

Hij sprak de hoop uit dat de VN snel en flexibel zal inspelen op de behoeftes van de bevolking. "In deze tijden is er geen tijd voor bureaucratie", aldus Koenders. Het is een enorme klus om alles te herstellen, benadrukte hij.

De bewindsman pleit voor een speciale VN-gezant die zich bezighoudt met de gevolgen van klimaatverandering voor de veiligheid.

Vorige week werd in het kader van de landelijke actiedag 'Nederland helpt Sint Maarten' 13,3 miljoen euro opgehaald voor noodhulp aan de slachtoffers van orkaan Irma op Sint Maarten.

Evacuaties na Irma

Van Sint Maarten zijn tot nu toe vierduizend personen geëvacueerd na de orkaan, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag in een nieuw verslag. Door de lucht en over zee worden inmiddels dagelijks voedsel, water en medische spullen aangevoerd.

Op het getroffen eiland zijn 550 Nederlandse militairen aanwezig, en de politie krijgt ter plekke hulp van 49 personen van de Nederlandse politie. Veertig personen van het speciale zoek- en reddingsteam (Urban Search and Rescue Team) bieden noodhulp en helpen bij het weer op poten zetten van brandweer en ambulancediensten.

Behalve Nederland doen ook Curaçao, Aruba en Bonaire mee aan de noodhulp, die ook gaat naar het minder zwaar getroffen Sint Eustatius en Saba. Op deze eilanden is het dagelijks leven weer op gang gekomen, aldus het ministerie.