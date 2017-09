Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan legt taken neer

Van der Laan heeft maandag van zijn artsen te horen gekregen dat hij is uitbehandeld. "Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld", laat de burgemeester in een brief aan alle Amsterdammers weten.

Van der Laan is in totaal zeven jaar burgemeester geweest van de stad. "Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen, voor uw betrokkenheid en voor alle steun en tegenspraak", aldus de burgemeester. "Vaarwel."

Volgens een woordvoerder van Van der Laan wil de burgemeester zich de komende tijd op zijn gezin richten.

Steunbetuiging

Premier Mark Rutte heeft maandag zijn steunbetuiging gedeeld. "Heel verdrietig nieuws. Ik heb bewondering voor zijn moed en openheid."

Ook andere politici reageren bedroefd op het nieuws. ''Wat zijn we trots op hem'', schrijft mede-PvdA'er en minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. D66-voorman Alexander Pechtold noemt Van der Laan ''een gedreven bestuurder en prettig mens.''

Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, reageert bedroefd. Van der Laan meldde zich maandag formeel ziek bij Remkes. ''Ik heb respect voor het besluit van burgemeester Van der Laan. Ik ben bedroefd dat dit besluit nodig is. Ik wens hem veel sterke", aldus Remkes.



Zomergasten

In juli gaf Van der Laan een openhartig interview in het VPRO-programma Zomergasten. Hierin zei hij dat hij veel steun kreeg van onder meer de gemeenteraad en Remkes.

Sinds de bekendmaking van zijn ziekte heeft de burgemeester veel steunbetuigingen ontvangen van Amsterdammers. Ook is een video gemaakt waarin Amsterdammers beloftes doen aan Van der Laan. In het interview zei de burgemeester dat hij zeer dankbaar is hiervoor.

Van der Laan zei dat als hij alles over had mogen doen, hij meer tijd had doorgebracht met zijn gezin.

De burgemeester heeft, sinds zijn diagnose in januari van dit jaar, al taken overgedragen. Zijn taken worden overgenomen door loco-burgemeester Kajsa Ollongren.