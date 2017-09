Rechtbank legt celstraffen tot 19,5 jaar op in grote drugszaak Tilburg

In totaal stonden er 28 verdachten - veelal Tilburgers - terecht op de zittingen die vanwege veiligheidsrisico's werden gehouden in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De meesten zijn op de zittingen aanwezig geweest.

De hoogste straf was voor de leider van de bende, die de opdracht gaf voor de schietpartij. Hij was maandag bij de uitspraak aanwezig en is meteen in hechtenis genomen. De schutter is bij verstek veroordeeld tot dertien jaar cel. Het slachtoffer overleefde en werd zelf veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het uitvoeren van harddrugs.

De helft van de verdachten maakte volgens de rechtbank deel uit van een criminele organisatie. De bende handelde in drugs, exploiteerde hennepkwekerijen, bezat wapens en gebruikte geweld tegen anderen.

Negen verdachten zijn alleen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Ze kregen 60 tot 240 uur taakstraf opgelegd. Twee verdachten zijn vrijgesproken.