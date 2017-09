'Gemeenten komen geld tekort om te voldoen aan stijgende vraag jeugdzorg'

Uit een onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur onder 228 gemeenten blijkt dat ruim driekwart van de gemeenten inmiddels een wachtlijst voor jeugdzorg heeft.

Een kleine driekwart van de ondervraagde gemeenten ziet de zorgvraag stijgen. Bijna negen van de tien gemeenten (87 procent) denken mede daardoor ook volgend jaar niet uit te komen met het zorgbudget. De hulpvraag waarmee kinderen komen, wordt volgens driekwart van de ondervraagde gemeenten bovendien ook nog eens zwaarder.

Tekorten

Het geld in de helft van de gemeenten is nu al op en dat brengt gemeenten in de problemen voor de drie resterende maanden van dit jaar. Nieuwe gevallen blijven zich aandienen en die zorg moet ook worden betaald. De helft van de gemeentebesturen heeft al extra eigen geld bijgelegd maar komt nog steeds niet uit.

De meesten lossen dit op door geld over te hevelen vanuit reserves, andere zorgposten of incidentele posten. De verwachte tekorten lopen uiteen van enkele honderden euro's tot maar liefst 12 miljoen euro, aldus de gemeenten.

Om de instroom tegen te houden denken gemeenten na over het laten oplopen van wachttijden of patiëntenstoppen. Ruim driekwart van de gemeenten heeft al wachtlijsten voor de jeugdzorg en de helft daarvan noemt die onverantwoord.

Meer tijd

Bij de overheveling van jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 was de verwachting dat de kinderen beter en efficiënter geholpen konden worden. Elk jaar wordt daarom verder op het jeugdzorgbudget bezuinigd. In het onderzoek geven gemeenten aan dat die veranderingen meer tijd nodig hebben voor een 'innovatiever' en passender zorgaanbod.