Premier Sint Maarten zegt dat mariniers niets deden aan plunderingen

De premier stelt dat er al voor de orkaan afspraken waren gemaakt over de ordehandhaving, die niet werden nageleefd. Volgens Marlin was er sprake van miscommunicatie tussen verschillende instanties. ''De avondklok werd niet gehandhaafd, er werd geplunderd, de mariniers keken ernaar - en deden niets."

Ook over het aanwezige materiaal voor noodhulp is volgens de premier miscommunicatie ontstaan. Die was te wijten aan de mariniers, suggereert Marlin.

Klinkklare onzin

"Klinkklare onzin", noemt Commandant Zeestrijdkrachten Rob Verkerk de aantijgingen van Marlin. "Mijn mensen hebben binnen de grenzen van hun mogelijkheden vanaf het eerste moment handelend opgetreden", aldus de commandant op Twitter.

Ook minister Plasterk (Koninkrijkrelaties) weerspreekt de kritiek. "Het verhaal is echt klinkklare nonsens", aldus Plasterk in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens hem was de humanitaire ramp "oneindig veel groter geweest" zonder de Nederlandse militairen en hebben zij ook gewoon de orde gehandhaafd, terwijl dit eigenlijk een taak is van de lokale politie.

De minister noemt de woorden van Marlin "ergerlijk", helemaal omdat die tegenover Plasterk eerder nog had ontkend dat hij een interview had gegeven. Plasterk had Marlin gebeld, toen de minister van het interview hoorde.

Financieel

Alleen financieel kan de regering van Sint Maarten volgens de premier de ramp niet aan, omdat het eiland als gevolg van orkaan Irma zijn hele economie is verloren.

Middels een inzamelingsactie op Curaçao is er omgerekend zo'n 200.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de orkaanramp. Tijdens een grote radio- en televisieactie op het eiland schatte de directeur van een grote verzekeraar dat de totale schade die uitgekeerd moet worden zo rond de anderhalf miljard euro zal zijn.