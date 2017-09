Amateurvoetballer in Haarlem opgepakt wegens schop tegen hoofd

De regionale omroep NH meldt dat het incident gebeurde vlak voor het einde van de bekerwedstrijd tussen de twee Noord-Hollandse clubs in Haarlem. VVH/Velserbroek stond 6-0 voor.

Er was volgens de trainer van Badhoevedorp, Patrick de Meijere, geen directe aanleiding voor het geweld, hoewel het een harde wedstrijd was. Spelers vielen over elkaar heen, en voordat De Meijere besefte wat er gebeurde, werd er geschopt. Daarbij werd een 21-jarige speler van VVH tegen zijn achterhoofd geraakt.

Volgens Voetbal in Haarlem was de getroffen speler bij bewustzijn en is hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht door twee medespelers.

Agent

De Badhoevedorp-speler verantwoordelijk voor de schop kreeg een rode kaart en werd aangehouden door een agent in burger, die bij de wedstrijd aanwezig was. De Meijere acht het onwaarschijnlijk dat hij bij zijn club zal blijven voetballen. Het bestuur en de spelers van Badhoevedorp komen maandag bijeen om het incident te bespreken.

De KNVB heeft kennisgenomen van de gebeurtenissen, maar zegt nog geen reactie te hebben.