Eerste paradropping herdenking Market Garden afgelast

Een van de toestellen waarmee parachutisten naar de paradropping worden gebracht, kon sowieso al niet opstijgen vanwege de regen.

De tweede en de derde massadropping die op het programma staan tijdens de herdenking van operatie Market Garden gaan wel door, en inmiddels zijn de eerste parachutisten geland op de Ginkelse Heide.

In september 1944 landden duizenden geallieerde parachutisten in het zuidoosten van Nederland, terwijl tanks oprukten vanuit België. Dat was het begin van de operatie Market Garden, waarmee de geallieerde landen door wilden dringen in Duitsland. Het plan mislukte, onder meer omdat de bevrijders de brug over de Rijn in Arnhem niet in handen konden krijgen.

De massale dropping wordt al jarenlang tijdens de herdenking van Market Garden nagespeeld en trekt elk jaar ongeveer 30.000 toeschouwers. Op de druilerige heide zijn zaterdag nog enkele tientallen veteranen uit die tijd aanwezig.

Het is de niet de eerste keer dat de luchtlanding in de ochtend niet doorgaat. De laatste jaren hebben mist en regen vaker een spaak in het wiel gestoken.

De officiële herdenking bij het Airborne-monument op de hei ging zaterdagmorgen wel door.