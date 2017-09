Vakbond Defensie pleit voor meldpunt seksueel misbruik

De bond pleit daarvoor naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant over een oud-militair die zegt te zijn misbruikt in de jaren 80.

In de krant vertelt de 52-jarige oud-militair Ronald Vreeburg dat hij in 1982 op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert werd belaagd door vijf soldaten. Een van hen misbruikte hem seksueel. Toen hij hier melding van maakte, stuurde de leiding hem weg. Zijn belagers werden niet gestraft.

Het slachtoffer sprak in 2015 over het misbruik met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, een soort ombudsman van het leger. ''Er is hem toen ondersteuning aangeboden. Daar is hij niet op ingegaan’’, zegt het ministerie van Defensie.

Het departement zoekt opnieuw contact met Vreeburg en onderzoekt of meer acties geboden zijn, aldus een woordvoerder.

Onderzoek

''Het is volledig in tegenspraak met waar wij als krijgsmacht voor staan'', zegt de woordvoerder. Maar doordat er zoveel tijd is verstreken, is het volgens Defensie moeilijk om een reconstructie te maken van de feiten.

De krijgsmacht erkent dat een onderzoek had moeten volgen toen Vreeburg zich na het misbruik bij zijn commandant meldde. ''Het is onbekend waarom dit toen niet is gebeurd.'' Omdat ook geen aangifte werd gedaan bij de marechaussee, werd geen strafrechtelijk onderzoek gedaan.

Vreeburg legde zijn verhaal deze week voor aan VBM-voorzitter Jean Debie. Aanwijzingen dat er meer van dit soort zaken zijn, heeft Debie niet. ''Maar ik sluit niet uit dat die er wel zijn’’, aldus de vakbondsman.

Debie wil met het meldpunt eerst een beeld krijgen of er nog meer mensen zijn die ''dit soort vreselijke ervaringen hebben opgedaan bij de krijgsmacht''. En dat moet in een veilige omgeving gebeuren, buiten Defensie, zegt hij.

Het ministerie zegt al veel te doen tegen integriteitsschendingen en ongewenst gedrag. Zo zijn er vijfhonderd vertrouwenspersonen en kunnen werknemers intern terecht bij de Centrale Organisatie Integriteit.