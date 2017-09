Dagvaarding tegen Van Laarhoven ingetrokken om aanwezigheid bij zitting

Het OM wil naar eigen zeggen eerst uitzoeken hoe reëel de kans is dat Van Laarhoven zelf aanwezig kan zijn bij de behandeling van zijn zaak.

Van Laarhoven zit op dit moment vast in Thailand waar hij is veroordeeld tot 75 jaar celstraf voor witwassen van geld dat hij met zijn coffeeshops heeft verdiend. Van deze straf zal hij er effectief twintig jaar uit moeten zitten. Op dit moment verblijft de 57-jarige Tilburger in een Thais ziekenhuis omdat zijn gezondheid sterk is verslechterd.

Van Laarhoven heeft na zijn dagvaarding laten weten aanwezig te willen zijn bij de zittingen in Nederland om zichzelf te kunnen verdedigen. Toen het OM met het bericht naar buiten kwam om Van Laarhoven in Nederland te vervolgen, werd er door zijn advocaten direct protest aangetekend.

Van Laarhoven heeft aanwezigheidsrecht. "Wij gaan nu aan de Thai vragen of het mogelijk is Van Laarhoven naar Nederland te laten komen", aldus een woordvoerder van het OM tegen NU.nl. Belangrijk is vooral op welke termijn.

Regiezitting

Tijdens de eerste regiezitting op 20 september zou de rechtbank van Breda achter gesloten deur een beslissing nemen over de bezwaren van de verdediging van Van Laarhoven. Het OM wil beslagen ten ijs komen en daarom eerst duidelijkheid hebben.

"Wij willen eerst onze mening kunnen vormen over de kansen op aanwezigheid van Van Laarhoven", legt de woordvoerder uit. "Is dat op korte termijn of duurt dat nog jaren? Als we antwoord hebben op die vraag, kunnen we beter beoordelen wanneer we de zaak tegen hem kunnen vervolgen."

De regiezitting tegen de andere verdachten in deze zaak gaat volgende week woensdag wel door. Ook zij hebben protest aangetekend tegen de dagvaarding en zal de rechter eerst beslissen of dit gegrond is.

Aanhouding

Van Laarhoven werd in 2014 op basis van informatie van de Nederlandse politie in Thailand aangehouden voor witwassen van het geld dat hij in Nederland verdiende met de verkoop van softdrugs. De Brabander wil zijn straf in Nederland uitzitten en hij komt daar volgend jaar voor in aanmerking.

Advocaat Sidney Smeets, die Van Laarhoven vertegenwoordigt, vindt het fijn dat "het OM tot het inzicht is gekomen dat wij ze al maanden proberen duidelijk te maken." Maar hij vindt het vreemd dat de dagvaarding daags voor de zitting wordt ingetrokken.

"Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen maanden geen enkele poging ondernomen om Johan naar Nederland te krijgen en toonde geen enkele blijk ook maar enige interesse in zijn verhaal te hebben." Advocaat Smeets stelt dat het OM de dagvaarding voor de oud-coffeeshophouder alleen maar heeft ingetrokken "om zichzelf volgende week een enorme afgang te besparen."