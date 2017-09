Havenmedewerker Rotterdam verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel

De inval van de politie was zo gepland dat de man op heterdaad kon worden betrapt. Toen de 43-jarige man werd aangehouden bleek hij vanachter zijn computer bezig met een container waarin 363 kilo cocaïne bleek te zitten.

De man uit Rozenburg wordt ervan verdacht containers zo te hebben geplaatst dat smokkelaars van drugs er makkelijk bij konden komen. De inval was woensdagavond.

De arrestatie volgde op een maandenlang onderzoek, nadat op de terminal een opengeknipte container was gevonden. Het vermoeden rees dat daar drugs in hadden gezeten en dat iemand van het bedrijf de laadkist voor de zogenaamde uithalers gunstig had neergezet. Het onderzoek leidde naar de verdachte.

Woning

In de woning van de Rozenburger zijn geld en spullen in beslag genomen. Gekeken wordt of er ook andere verdachten zijn. Volgens de politie waren collega's van de man behoorlijk geschrokken van de arrestatie.

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van corruptie en betrokkenheid bij drugsinvoer. Die besliste dat de man veertien dagen langer vast blijft zitten.

Gerrit G.

Het is niet de eerste keer dat een havenmedewerker in Rotterdam wordt verdacht van betrokkenheid bij de handel in drugs. Begin juli werd Gerrit G. veroordeeld tot veertien jaar cel nadat hij schuldig werd bevonden aan het bewust doorlaten van cocaïnetransporten. G. is tegen dit oordeel in hoger beroep gegaan.

In 2016 werd nog een douanier gearresteerd, hij wordt eveneens verdacht van corruptie.

In mei van dit jaar was het weer raak. Toen ging het niet om een douanebeambte, maar om een ladinginspecteur. Hij zou betrokken zijn bij de smokkel van bijna 200 kilo cocaïne.