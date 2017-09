Nationale actiedag voor Sint Maarten begonnen

De minister deed dat samen met zanger Jamai en enkele schoolkinderen in Beeld en Geluid in Hilversum aan het begin van de speciale uitzending op NPO Radio 2. Ook andere publieke en commerciële radio- en tv-zenders besteden de hele dag aandacht aan de gevolgen van orkaan Irma.

Bij de start van de radio-uitzending werd ook een tussenstand gemeld: ruim 5,2 miljoen euro. Doel van de actie is om Nederlanders te informeren over de situatie op het getroffen eiland en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers.

Opbrengst

Op NPO 1 begint om 21.30 uur de tv-uitzending Nederland helpt Sint Maarten. De voorlopige opbrengst van de actiedag wordt rond 23.00 uur verwacht.

De schade op het eiland is groot. Een derde van de huizen is volledig verwoest door orkaan Irma. Het Rode Kruis meldde eerder dat 91 procent van de gebouwen op het eiland is beschadigd.

Agenten

Donderdag zijn 49 Nederlandse politiemensen vetrokken naar Sint Maarten. Ze gaan zich daar bezighouden met "basispolitiezorg". Daarna nemen de agenten taken over van de militairen die er nu al zijn.

Eerder deze week maakte Plasterk bekend dat Nederland een derde marineschip naar het eiland stuurt. De Zr. Ms. Karel Doorman wordt eerst in Den Helder volgeladen met hulpgoederen.