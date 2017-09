Al 8,9 miljoen euro ingezameld voor slachtoffers Sint Maarten

Bij de start van de actie vrijdagochtend was er al ruim 5,2 miljoen euro binnengekomen. Dat aantal stond om 13.00 uur vrijdag op 6,1 miljoen euro en om 20:30 uur op ruim 8,9 miljoen euro. De voorlopige eindopbrengst wordt rond 23.00 uur verwacht.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf het startsein voor de actiedag. Hij deed dat samen met zanger Jamai en enkele schoolkinderen in Beeld en Geluid in Hilversum aan het begin van de speciale uitzending op NPO Radio 2.

Ook andere publieke en commerciële radio- en tv-zenders besteden de hele dag aandacht aan de gevolgen van orkaan Irma. Doel van de actie is om Nederlanders te informeren over de situatie op het getroffen eiland en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers.

Premier Mark Rutte roept Nederlanders op om geld te doneren voor noodhulp aan Sint Maarten. "We zijn één koninkrijk en we laten de mensen in het rampgebied niet in de steek", aldus Rutte. Hij wijst op de verwoeste huizen en wegen en het gebrek aan voedsel.

"Geef wat u missen kunt. Want de mensen op Sint Maarten en de andere eilanden hebben onze hulp keihard nodig", aldus de premier.

Ook voor mensen die huiverig zijn om te geven, uit vrees voor corruptie, heeft Rutte een boodschap. "We gaan ervoor zorgen dat we een goede structuur bouwen, zodat de kans geminimaliseerd wordt dat geld in verkeerde handen terechtkomt. Dit moet gewoon terechtkomen bij de mensen die het nodig hebben, niet bij foute lui."

Voetbalclubs

Ook alle clubs in het betaald voetbal roepen op geld te doneren voor noodhulp aan het door de orkaan Irma zwaar getroffen eiland Sint Maarten. Ze steunen daarmee de nationale actiedag 'Nederland helpt Sint Maarten' van het Rode Kruis.

De KNVB meldt dat bij alle wedstrijden in de eredivisie en Jupiler League spelers en scheidsrechters voor de aftrap gezamenlijk het veld op komen in een speciaal shirt waarop de actie en het gironummer staan vermeld.

Sea Shepherd

Sea Shepherd, een organisatie die doorgaans jaagt op walvisjagers, wil nu Sint Maarten helpen. De organisatie is van plan om woensdag met een van zijn schepen naar Curaçao te varen om goederen in te slaan. Daarna moet het schip met maximaal 30 ton hulpgoederen, waaronder honden- en kattenvoer voor de zwerfdieren, naar Sint Maarten gaan.

Sea Shepherd zet het schip John Paul DeJoria in, een voormalig patrouilleschip van de Amerikaanse kustwacht. Het is nog niet zeker wanneer dat aankomt op Sint Maarten. Sea Shepherd biedt aan om als een koerier heen en weer te varen tussen Curaçao en Sint Maarten.

IOC

Het Internationaal Olympisch Comité heeft een noodfonds opgericht om de sportinfrastructuur op onder meer Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius na de orkaan Irma te helpen herstellen. Er is een bedrag van 1 miljoen dollar (bijna 850.000 euro) vrijgemaakt voor het gehele getroffen Caribische gebied.

Op basis van een inventarisatie wordt besloten wat de beste manier is om te helpen. Zodra het volledige beeld helder is, verhoogt het IOC het oorspronkelijke bedrag van het noodfonds mogelijk nog, meldt de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF.

Agenten

Donderdag zijn 49 Nederlandse politiemensen vetrokken naar Sint Maarten. Ze gaan zich daar bezighouden met "basispolitiezorg". Daarna nemen de agenten taken over van de militairen die er nu al zijn.

Eerder deze week maakte Plasterk bekend dat Nederland een derde marineschip naar het eiland stuurt. De Zr. Ms. Karel Doorman wordt eerst in Den Helder volgeladen met hulpgoederen.

Een Boeing 747 van KLM is onderweg naar het Caribisch gebied om te helpen bij de evacuatie van hulpbehoevenden, toeristen en andere mensen die weg willen van Sint Maarten, dat vorige week zwaar werd getroffen door de orkaan Irma.

Het toestel vliegt eerst naar Curaçao om hulpgoederen op te halen, meldt de luchtvaartmaatschappij. Komend weekeinde wordt het vliegtuig, met plek voor 268 passagiers, ingezet voor zo nodig meerdere pendelvluchten van Sint Maarten naar Aruba en Curaçao.