Man aangehouden vanwege betrokkenheid groot drugslab Eindhoven

Op dinsdagochtend werd een groot aantal wapens gevonden in een opslagbox in Eindhoven, waaronder drie automatische vuurwapens. De aangehouden man is de eigenaar van de opslagbox.

Op 7 juli trof de politie Eindhoven een groot drugslab aan in een woonhuis. Uit het onderzoek dat daaruit volgde, is deze opslagbox vol wapens naar boven gekomen. Er wordt onderzocht of de vuurwapens in verband kunnen worden gebracht met eerdere misdaden.

In het lab werden 200.000 xtc-pillen aangetroffen. Op basis van de tientallen jerrycans met onder meer aceton en zoutzuur vermoedt de politie dat er miljoenen pillen zijn geproduceerd in het huis. De politiechef van Oost-Brabant noemde de situatie "levensgevaarlijk".

De verdachte zit vast en wordt vrijdag voorgeleid in Den Bosch.