Twintig jaar cel voor moord op vader in Helmond

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. H. ontkent echter dat hij zijn vader vermoord heeft.

De 67-jarige man werd in mei vorig jaar met een hard voorwerp tegen het hoofd geslagen. Zijn dubbelgevouwen lijk was verpakt in een deken, dekbedovertrek en een vuilniszak. Met spanbanden en tape was het lichaam op een steekkarretje gebonden en in het water achtergelaten.

De rechtbank vindt de manier waarop H. de moord heeft gepleegd en het lichaam heeft gedumpt "mensonterend en totaal respectloos".

Vermist

Nadat H. enkele weken vermist was, werd het lijk door een voorbijganger gevonden. Het slachtoffer werd als vermist opgegeven door een vriend van hem.

De verdachte zou voor de moord onder andere hebben gezocht op "lijk verzwaren", "iemand met volle fles op hoofd slaan" en "lijk in water dumpen". Daarom vindt de rechter moord bewezen.

Nadat het slachtoffer verdwenen was, heeft H. nog gebruik gemaakt van het huis, de creditcard en de auto van zijn vader.