'Kleinere gemeenten doen onvoldoende aan aanpak radicalisering'

Met name gemeenten met minder dan 100.000 inwoners hebben vaak geen speciaal antiradicaliseringsbeleid, meldt de Inspectie Veiligheid en Justitie donderdag in een rapport (pdf) waar Trouw over schrijft.

Veel kleine gemeenten zouden denken dat radicalisering bij hen geen rol speelt, maar volgens de inspectie worden probleemsituaties zo mogelijk over het hoofd gezien. Overigens is het volgens de inspectie moeilijk meetbaar wat voor effect antiradicaliseringsbeleid heeft in gemeenten die wel zo'n beleid voeren.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt steeds beter samengewerkt om kleine gemeenten te ondersteunen in de aanpak van radicalisering. De organisatie stelt dat radicalisering overal kan voorkomen, ook in kleinere gemeenten.

Toen het kabinet in 2014 nieuwe maatregelen introduceerde om jihadisme aan te pakken, kregen gemeenten een belangrijke preventieve rol. Woensdag pakte minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) voor het eerst de paspoorten van vier jihadisten af. Dat is mogelijk sinds een wetswijziging, eerder dit jaar.