Den Haag neemt extra veiligheidsmaatregelen tegen aanslagen Prinsjesdag

De gemeente komt met een folder met tips voor het publiek dat op het evenement afkomt, bevestigt een woordvoerder van de gemeente na een bericht van RTL Nieuws.

De hekken met stopwerking, zoals ze worden genoemd, zijn eerder gebruikt bij een grote internationale conferentie in het World Forum in Den Haag. De Nationale politie heeft ze daarna overgenomen zodat ze landelijk bij evenementen kunnen worden ingezet.

Prinsesdag is traditiegetrouw op de derde dinsdag van september. Dat is dit jaar dinsdag 19 september.

Tassen

De gemeente Den Haag vraagt het publiek dat komt kijken naar de rijtour en balkonscène met koning Willem-Alexander en koningin Máxima om geen grote tassen of rugzakken te dragen. De politie mag op de controlepunten kijken wat erin zit, dus dat kan voor oponthoud zorgen. Handiger is een plastic of linnen tasje mee te nemen.

Deze en andere tips staan in een folder die de gemeente binnenkort op haar website zet en via social media verspreidt. Een groot deel van de Haagse binnenstad is voorafgaand aan en tijdens de rijtour afgezet voor verkeer.

De gemeente en politie gaan niet dieper in op de veiligheidsmaatregelen die met Prinsjesdag worden genomen. ''De schaal ervan past bij een evenement als Prinsjesdag'', zegt een woordvoerder van de gemeente.​