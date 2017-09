Nederland stuurt derde marineschip vol hulpgoederen naar Sint Maarten

Dit minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties woensdag na nieuw crisisberaad met de meest betrokken ministers. Ook honderd genisten van de landmacht vertrekken naar het getroffen gebied voor noodherstel.

Het marineschip, met een groot helikopterdek, ligt nu nog in de Oostzee, maar keert terug naar Den Helder. Daar wordt het dan in twee dagen vol met hulpgoederen geladen en vaart daarna in elf dagen naar de Cariben, aldus Plasterk die het vaartuig een ''drijvende stad'' noemt. De marineschepen Pelikaan en Zeeland helpen de Bovenwindse Eilanden al.

De bewindsman bezocht de afgelopen dagen Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius met koning Willem-Alexander. Plasterk verwacht dat binnen enkele weken overgegaan kan worden van de fase van noodhulp naar de opbouwfase. Hij wilde geen bedrag noemen dat voor de wederopbouw nodig is.

Boskalis

De Nederlandse baggeraar Boskalis heeft dinsdag een transportschip met hulpgoederen naar de getroffen eilanden gestuurd, op verzoek van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het schip De Alpine komt naar verwachting donderdagochtend aan.

Het schip is op Curaçao en Aruba geladen met veertig pallets drinkwater. Daarnaast wordt ook vracht van andere organisaties meegenomen, waaronder een container met voedsel van het Rode Kruis en eten en drinken van de Koninklijke Marine.

Rode Kruis

Het Rode Kruis is op één locatie op Sint maatenbegonnen met de distributie van voedsel en water. Dat heeft een woordvoerder van de hulporganisatie laten weten. De bedoeling is dat het Rode Kruis de komende dagen meer plekken gereed gaat maken voor de verdeling van water en voedsel.

Het eerste distributiepunt is ingericht bij een school in de wijk Cay Bay in het zuidwestelijke deel van het eiland. Vanaf daar worden voedselpakketten en drinkwater verstrekt aan de plaatselijke bevolking. Volgens de woordvoerder kostte het als gevolg van de ravage op het eiland de nodige inspanningen om de levensmiddelen op de distributieplek te krijgen.

Het Rode Kruis is niet de enige organisatie die hulpmiddelen verstrekt, ook Defensie heeft distributielocaties ingericht. Een team van het Rode Kruis vertrok afgelopen zondag vanuit Curaçao naar Sint Maarten. De bevolking voorzien van voedsel en drinkwater heeft prioriteit. In een later stadium wil de organisatie overgaan tot het uitdelen van onder meer dekzeilen, keukensets en jerrycans.

Plunderaars

Na de orkaan braken plunderingen uit op Sint Maarten, dat het zwaarst is getroffen. Honderden militairen moesten daarna met de lokale politie de openbare orde herstellen.

De plunderaars komen deze week al voor de rechter heeft Plasterk van de procureur-generaal gehoord. Volgens de minister is met het OM afgesproken dat gearresteerde plunderaars blijven vastzitten. Als er geen plek is komt er extra detentieruimte.

Schade

Een groot deel van de huizen op het eiland is beschadigd. ''Een behoorlijk deel daarvan is onherstelbaar beschadigd." Het Rode Kruis meldt dat 91 procent van de gebouwen op Sint Maarten is beschadigd.

Door de ramp zijn de verschillen tussen arm en rijk op het eiland volgens de Plasterk ''enorm uitvergroot". De beste gebouwen zijn blijven staan, terwijl in arbeidswijken ''het een grote ravage'' is.

De minister vroeg ook aandacht voor de nationale actiedag vrijdag op televisie en radio. Hij roept mensen op vooral geld te geven, maar geen spullen omdat het transport ervan moeilijk is. Volgens hem is er veel betrokkenheid bij Sint Maarten en zijn er veel initiatieven.