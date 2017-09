Coffeeshopbaas Van Laarhoven wil bij Nederlands proces zijn

De rechter in Breda moet eerst beslissen of de verdachte oprichter Johan van Laarhoven zijn proces moet kunnen bijwonen. Van Laarhoven zit vanwege een veroordeling vast in Thailand.

De aanklager meent dat The Grass Company een criminele organisatie is die zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, oplichting, belastingfraude en valsheid in geschrifte.

Vanaf woensdag 20 september staat een regiezitting gepland. De rechtbank in Breda bevestigt dat dan achter gesloten deuren eerst de bezwaren van de verdediging tegen het begin van de strafzaak worden behandeld. Advocaat Tim Vis zegt dat Johan van Laarhoven bij de behandeling van het proces wil zijn om zich tegen de beschuldigingen te kunnen verdedigen. Voor de medeverdachten is hij bovendien een cruciale getuige, aldus Vis.

Witwassen

Van Laarhoven werd in 2014 op basis van informatie van de Nederlandse politie in Thailand aangehouden voor witwassen van het geld dat hij in Nederland verdiende met de verkoop van softdrugs. In hoger beroep werd hij veroordeeld tot 75 jaar celstraf. Van Laarhoven wil zijn straf in Nederland uitzitten en hij komt daar volgend jaar voor in aanmerking.

Vorige week werd bekend dat de 57-jarige Tilburger in Thailand is opgenomen in een gevangenisziekenhuis. Volgens advocaat Vis is zijn gezondheidstoestand door de erbarmelijke omstandigheden in de Thaise gevangenis verslechterd en heeft hij onder andere last van zijn hart, galblaas en rug.