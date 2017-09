EU-parlementschef wil ook steun voor Nederlandse deel Sint Maarten

Antonio Tajani heeft er in een brief aan Europees Commissievoorzitter Juncker op aangedrongen dat er een oplossing komt.

Doordat het Nederlandse deel van Sint Maarten een andere staatkundige status heeft dan het Franse deel, kan het officieel geen aanspraak maken op het Solidariteitsfonds van de EU.

''Het is van het grootste belang dat beide landen op een gelijke manier worden gesteund bij de heropbouw, ook als daarvoor uit verschillende fondsen zou moeten worden geput’’, schrijft Tajani. Hij vraagt Juncker ''urgent’’ de opties te onderzoeken om dit te bewerkstelligen.

Toezeggingen

Volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft de Europese Commissie toegezegd flexibel en pragmatisch om te gaan met de regels. EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire hulp) nam woensdagavond in een debat in Straatsburg vaak het woord solidariteit in de mond, maar deed geen toezeggingen. ''Het is moeilijk voor mij om nu meer te zeggen.''

Nederlandse EU-parlementariërs riepen de commissie in het debat op flexibiliteit te tonen. ''Nood breekt wet'', aldus Peter van Dalen (ChristenUnie). ''Er kan geen onderscheid zijn tussen het Franse en Nederlandse deel als het gaat om de hulp bij de wederopbouw'', benadrukte Agnes Jongerius (PvdA).

''Maak slim gebruik van de regels en de verschillende fondsen'', riep Matthijs van Miltenburg (D66) op. Lambert van Nistelrooij (CDA) vroeg om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor deze ''heel specifieke situatie''.

Solidariteit

Juan Yrausquin, gevolmachtigd minister van Aruba was ''uit solidariteit’’ aanwezig om het verzoek te ondersteunen. Aruba heeft net als Curaçao dezelfde status als Sint Maarten, maar de kans dat Aruba zoiets meemaakt als Sint Maarten is volgens Yrausquin kleiner.

''We zijn allemaal Europese burgers en Nederlanders. Dat is niet voor iedereen duidelijk. Wat op Sint Maarten is gebeurd is verschrikkelijk. Ze kunnen alle hulp gebruiken. Het zou raar zijn als het fonds niet gebruikt kan worden.''