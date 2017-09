Advocaat van Klaas Otto hint op neerleggen verdediging

''We worden van alle kanten gefrustreerd en misschien moeten we een andere gek gaan zoeken die dit nog wil doen'', zei De Leon woensdagochtend tijdens een regiezitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.

De verdediging kreeg recent nog drieduizend tapgesprekken en bij beluistering ontdekte Otto dat de telefoontjes juist in zijn voordeel zijn uit te leggen.

Volgens zijn advocaat zit Otto daarom onterecht vast en moet hij worden vrijgelaten. Als dat niet gebeurt, wil hij dat Otto wordt overgeplaatst naar een normaal gevangenisregime. De 49-jarige ex-leider van motorclub No Surrender zit sinds vorige maand in een streng regime in de gevangenis in Vught vanwege de verdenking dat hij een aanslag wil plegen op de aanklager in zijn zaak.

Van die verdenking lijkt weinig meer over. De gewezen uitvoerder van de aanslag werd 1 september vrijgelaten omdat er niet genoeg bewijs was om de man langer vast te houden.

Frustratie

De Leon uitte dinsdag al zijn frustatie over uitspraken van hoofdofficier Charles van der Voort, van het parket Zeeland-West-Brabant, in de Volkskrant. Daarin noemt Van der Voort Otto een ondermijnende crimineel die zich al jarenlang bezighoudt met dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. "Ongekend", zegt De Leon tegen NU.nl. "Dit is laster en smaad."

Verdenking

Otto, die tot dusver trouw de zittingen bezocht, bleef woensdag in zijn cel. Hij staat samen met zijn rechterhand Janus de V. (47) terecht voor witwassen, brandstichting, afpersing, bedreiging en mishandeling.

De officier van justitie reageert woensdagmiddag.