Nederlanderschap van vier jihadisten ingetrokken

Het is de eerste keer dat dit gebeurt op basis van de wet die in maart is aangenomen en die het mogelijk maakt het Nederlanderschap in te trekken vanwege de nationale veiligheid.

Het gaat om de bekende Syriëgangers Anis Z., Driss D., Hatim R. en Noureddin B., die naast de Nederlandse ook allen de Marokkaanse nationaliteit hebben. De maatregel gaat meteen in. Ze zijn ook tot ongewenst vreemdeling verklaard. Hierdoor kunnen ze niet meer legaal naar Nederland komen of naar andere Schengenlanden reizen. De rechter zal het besluit van Blok nog toetsen.

Blok laat weten dat hij zijn besluit heeft genomen omdat "deze mensen zich schuldig maken aan de meest verschrikkelijke terroristische misdrijven". Volgens Blok hebben ze zich "gekeerd tegen alles waar we in Nederland voor staan" en zijn er meer uitreizigers in beeld om het Nederlanderschap van in te trekken.

Islamitische Staat

Alle vier de mannen van wie het Nederlanderschap is ingetrokken, zijn eerder veroordeeld omdat ze zich hadden aangesloten bij een terreurgroep als Islamitische Staat. Bij Driss D., die vorig jaar zes jaar cel kreeg, gebeurde dat zelfs terwijl er twijfels waren of hij op dat moment nog wel leefde. De mannen waren niet aanwezig bij hun proces. Onder de nieuwe wet kan het Nederlanderschap overigens ook worden ingetrokken zonder dat iemand is veroordeeld.

Anis Z. en Hatim R. kregen in 2015 al zes jaar cel van de rechtbank. Hoewel Hatim R. niet aanwezig was, gaf hij via Twitter wel commentaar. Hij liet weten het proces met "zak chips en ice tea" te volgen. Hij, Anis Z. en diens broer Soufiane Z. waren ook te zien op een groepsfoto, gemaakt in het strijdgebied. Een broer van Hatim R., Sulayman R., heeft voor de rechter gestaan omdat hij duizenden euro's had overgemaakt naar Hatim R.

Vijf

Het totale aantal jihadisten dat het Nederlanderschap verliest of gaat verliezen staat inmiddels op vijf. Minister Blok maakte eerder al bekend dat hij van plan is het Nederlanderschap van een andere jihadist in te trekken. Dat was nog niet op basis van de nieuwe regels. Hier gaat het overigens om iemand die niet in het buitenland verblijft.