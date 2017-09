OM verdenkt tiener uit Bavel van verkrachting en chantage

Nadat de verdachte contact met de meisjes had gelegd, vroeg de tiener ze om naaktfoto’s.

Als ze geen seksuele handelingen met hem wilden verrichten, dreigde hij de foto’s online te zetten. Op deze manier chanteerde de Brabander vele tientallen jonge meisjes. Hij zou in totaal honderden op seks gerichte chats hebben gehad.

Het OM beschuldigt hem ook van de verkrachting van een meisje van 12 jaar en ontucht met een 13-jarig meisje. Zowel bij het misbruik als de contacten via social media gaat het om jonge meisjes. In het dossier komen zelfs kinderen van 8 en 10 jaar voor.

De jongen zit inmiddels ruim drie maanden vast. Dat bevestigde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving hierover door BN De Stem.

Kinderporno

Het woonadres van de tiener is op 20 juni doorzocht. Daarbij is een groot aantal digitale afbeeldingen aangetroffen, die aangemerkt kunnen worden als kinderporno. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig van zijn chat-contacten. Het gaat om negenhonderd foto's en 170 filmpjes, waarop veertig tot 45 verschillende meisjes te zien zouden zijn.

Op dit moment is de politie bezig hun identiteit te achterhalen. Ook wordt de aard onderzocht van in totaal zo'n driehonderd chat-contacten.

Intelligente jongen

Het meisje van 12 werd volgens de aanklacht verkracht in Breda in de periode tussen september 2016 tot februari 2017. De ontucht met het 13-jarige meisje zou begin dit jaar hebben plaatsgevonden tijdens een eerste en eenmalige ontmoeting.

De verdachte is inmiddels psychologisch onderzocht. Daaruit zou blijken dat hij een intelligente jongen is. Hij moet voorlopig het onderzoek naar hem afwachten in de cel.

De zaak krijgt op 28 november een vervolg, zegt woordvoerster van het OM in Breda Elske Kool. "Dan is er sprake van een pro-formazitting, waarin bepaald wordt of de jongen langer vast blijft zitten."