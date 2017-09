Hoogtepunt van herfststorm voorbij, wind neemt overal in Nederland af

Dat meldt een meteoroloog van Weerplaza. In de noordelijke provincies kwamen rond dat tijdstip nog wel windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur voor. Alleen in het uiterste puntje van Groningen werd nog windkracht 9 gemeten, maar ook daar zal de wind de komende uren afnemen.

De storm trekt verder naar het noorden van Duitsland en Denemarken.

Het KNMI had vanwege de storm woensdag voor de kustgebieden code oranje afgekondigd. In de noordwestelijke kustprovincies, het Wadden- en het IJsselmeergebied kwamen zeer zware windstoten van boven de honderd kilometer per uur voor. In de loop van de middag nam de wind vanuit het zuidwesten langzaam af.

IJmuiden

Rond 12.00 uur werd in Zuid-Holland code oranje ingetrokken. Eerder in de ochtend gebeurde dit ook in Zeeland. Daar geldt nu net als in de rest van Nederland code geel. In het binnenland waait het krachtig tot hard.

Op Vlieland en in IJmuiden is windkracht 10 gemeten, daarmee was officieel sprake van een zware storm. In IJmuiden is zelfs een windstoot van 126 kilometer per uur waargenomen.

De storm, die wordt betiteld als de eerste herfststorm van het jaar vanwege de meteorologische herfst, zorgde sinds woensdagochtend voor problemen op de weg en het spoor. De meeste overlast gaven de zeer zware windstoten.

Toch viel de hinder in de ochtendspits mee volgens de ANWB. Er stond minder file dan normaal. "Automobilisten houden vaak toch rekening met zo'n weerwaarschuwing", zei Wijnand Zwaan van de verkeersdienst. "Mensen werken thuis, of vertrekken wat later." Dat leidde tot minder files dan normaal. De Verkeersinformatiedienst (VID) verwacht om die reden dat ook de avondspits mee zal vallen.

Gewonden

Uit verschillende delen van het land zijn meldingen van schade door de storm binnengekomen. Het gaat vooral om veel afgewaaide takken en omgevallen bomen. Veel bomen zitten nog in het blad waardoor ze veel wind vangen. Her en der zijn bomen ook op de weg gewaaid, soms met gevolgen voor het verkeer.

Door de storm raakten zeker vier mensen gewond. Een meisje bij het Stedelijk Lyceum in Enschede kwam onder een omvallende boom terecht. De brandweer heeft haar bevrijd. Ze is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Een 49-jarige visser in Weert is gewond geraakt doordat een afgebroken boomtak op zijn tentje viel. De man die zijn hengel in de Zuid-Willemsvaart had uitgegooid, is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

In Amstelveen raakte een automobilist zwaargewond toen een boom op zijn auto viel. In Amsterdam moest een bestuurder van een auto met letsel naar ziekenhuis, omdat hem hetzelfde overkwam. Vanuit de hoofdstad kwamen meerdere meldingen binnen van omgevallen bomen en afgebroken takken. Verschillende auto's raakten beschadigd.

Aanhanger

Woensdagmorgen zorgde een boom die op een rijdende auto was gevallen tussen 8.00 en 9.00 uur voor problemen op de A13 tussen Delft en Rotterdam. Alle drie de banen richting Rotterdam waren een uur afgesloten; het verkeer werd omgeleid. Er was alleen sprake van blikschade; de bestuurder kwam met de schrik vrij.

Twee rijstroken van de A4 van Amsterdam naar Den Haag gingen dicht omdat er dakplaten op de weg lagen. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar waaide een aanhanger van een vrachtwagen om. Rijkswaterstaat raadde juist af om met een aanhanger, caravan of lege truck de weg op te gaan.

Ook op de Moerdijkbrug in de A16 nabij Rotterdam schaarde een vrachtwagencombinatie. Het incident leidde tot zeker een uur vertraging voor het verkeer vanuit Rotterdam richting Breda, meldde de ANWB. Ook op de N50 bij de Eilandbrug bij Kampen waaide een vrachtwagencombinatie van de weg.

De weg N302 tussen Enkhuizen en Lelystad is de hele dag afgesloten voor vrachtverkeer en aanhangers. Normale personenauto's kunnen nog wel van de weg gebruikmaken.

Partyschip

Bomen versperren wegen verder in onder meer Krimpen aan den IJssel. In Schiedam heeft de wind een enorme boom uit de grond getrokken. Twee zwangere vrouwen kwamen met de schrik vrij toen zij op het laatste moment nog moesten remmen. Elders in die straat wordt uit voorzorg een boom verwijderd.

In Lelystad is in de Bataviahaven een partyschip losgeslagen door de wind. De touwen van de Abel Tasman, een groot zeilschip, waren losgeraakt. De KNRM, havendienst en politie hebben het schip met enige moeite weer vast weten te krijgen. Er lijkt geen schade te zijn opgelopen.

In Mijdrecht waaide een boom om voor een winkel en in Woerden is uit voorzorg een boom gekapt. In Den Haag belandde een boom bovenop een auto en vernielden takken een bovenleiding van de tram.

Efteling

Op Vlieland sneuvelden tientallen tenten, hoofdzakelijk van mensen die er niet waren en dus geen maatregelen konden nemen. Ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Volgens de baas van camping Stortemelk, Jan van der Veen, "gaat de regen horizontaal over de camping".

Het attractiepark Efteling bij Kaatsheuvel heeft woensdag enkele hoge buitenattracties, waaronder de achtbanen, uit voorzorg enige tijd moeten sluiten wegens de herfststorm. Rond 16.00 uur was de storm geluwd en konden de attracties weer open.

Schiphol

Luchthaven Schiphol heeft vanwege de ruige herfststorm een aantal start- en landingsbanen gesloten. Zo is de Polderbaan niet te gebruiken door de dwarswinden. De luchtverkeersleiding spreekt van een forse beperking die zeker gaat leiden tot vertragingen.

Hoofdgebruiker KLM heeft uit voorzorg al zestig vluchten geschrapt. Het gaat om vluchten binnen Europa. Intercontinentale vluchten gaan wel door. Schiphol vraagt reizigers contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappijen voor actuele informatie.

Met name op de Wadden kan het spoken volgens de weerdiensten. Daarom heeft rederij Doeksen een groot aantal afvaarten over de Waddenzee geschrapt.

In Limburg en Noord-Brabant is het scheepsvaartverkeer gestremd, omdat bruggen over kanalen niet bediend kunnen worden vanwege de storm. Dat meldt Rijkswaterstaat. Ook bij sluizen in Zeeland blijven de bruggen dicht.

Treinverkeer

De NS laat woensdag minder intercity's op het traject Den Helder - Zaandam rijden.

Tussen Zwolle en Groningen rijden woensdagmiddag minder treinen door een boom op het spoor. Reizigers zijn mogelijk een uur langer onderweg. De storing duurt tot ongeveer 16.00 uur, meldt de NS. Ook tussen Heerenveen en Leeuwarden rijden minder intercity's vanwege een boom op het spoor, waardoor de extra reistijd oploopt tot een half uur.

Ook tussen Gouda en Den Haag Centraal en Gouda en Rotterdam Centraal rijden veel minder treinen, maar dat komt door een seinstoring. De NS heeft snelbussen ingezet.

Spoorbeheerder Prorail heeft maatregelen genomen om overlast door de storm te voorkomen. "Sommige problemen, bijvoorbeeld door omvallende bomen, kan je eigenlijk niet voorkomen", legt zegsman Jaap Eikelboom uit. "Maar we houden woensdag wel extra storingsploegen paraat op risicoplekken. En we hebben speciale locomotieven klaar staan, zodat treinstellen snel kunnen worden weggesleept als zij door de storm uitvallen."

Bovendien heeft Prorail de afgelopen weken al veel preventief snoeiwerk verricht op trajecten waar vallende takken in het verleden tijdens harde wind overlast veroorzaakte.