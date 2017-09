Voormalig gemeentehuis Wolvega verwoest door brand

In het gebouw, dat een rijksmonument is, is nu een restaurant gevestigd. De brandweer Fryslân was met veel manschappen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen gebouwen. Rond 02.00 uur kon de brandweer het sein brandmeester geven.

De brand werd rond 22.15 uur gemeld. Omwonenden hebben het advies gekregen om ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling.

De brandweer besloot om het restaurant en enkele nabijgelegen café's te ontruimen. Omwonenden hebben het advies gekregen ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Alle bewoners van het pand zijn ondergebracht bij familie of elders. Vier personen die rook hadden ingeademd zijn behandeld door het ambulancepersoneel.

Oudega

Tegelijkertijd was in Oudega, in de gemeente Smallingerland, dinsdagavond ook brand uitgebroken. Een houten woning stond volledig in brand. De bewoners en hond zijn in veiligheid gebracht.

De brandweer heeft de brand opgeschaald in verband met de waterwinning. Oudega ligt in een afgelegen gebied. De brandweer heeft de brand onder controle maar zal nog enkele uren nablussen.