Uitslaande brand in voormalig gemeentehuis Wolvega

In het gebouw, dat een rijksmonument is, zit nu een restaurant gevestigd. De brandweer Fryslân is met meerdere eenheden aanwezig.

De brandweer probeert met behulp van twee hoogwerkers te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt naar naastgelegen gebouwen.

De brand werd rond 22.15 uur gemeld. Omwonenden hebben het advies gekregen om ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling.

Oudega

Tegelijkertijd is in Oudega, enkele tientallen kilometers verderop, dinsdagavond ook brand uitgebroken. Een houten woning staat volledig in brand.

De brandweer heeft de brand opgeschaald in verband met de waterwinning. Oudega ligt in een afgelegen gebied.