OM eist 240 uur taakstraf tegen veroorzaker treinongeluk Dalfsen

Naast de geëiste taakstraf vindt het Openbaar Ministerie ook een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar op zijn plaats, zo bleek tijdens de strafzaak tegen de 23-jarige Job B. uit Zwolle.

B. stak op 23 februari vorig jaar met een hoogwerker de spoorlijn Ommen-Dalfsen over. Met vier passerende treinen in het uur, dacht hij een kwartier de tijd te hebben om met de hoogwerker, die 1 kilometer per uur kon rijden, over te steken. Dit bleek echter niet te kunnen, waarna het rond 8.50 uur tot een botsing kwam.

Als de 23-jarige Zwollenaar Job B. de dienstregeling geraadpleegd had, dan had hij gezien dat er tot 9.00 uur niet vier, maar acht treinen per uur reden, meent het OM.

Zwaaien

De man poogde de machinist nog zwaaiend te waarschuwen, maar de trein botste met 131 kilometer per uur op de hoogwerker en ontspoorde.

"Ik was er toen van overtuigd dat het veilig was", zei de verdachte. De hoogwerker was de dag ervoor ook al overgestoken, maar dat was toen juist buiten de spits. Uit de ongevallenanalyse blijkt dat de hoogwerker 76 seconden nodig had voor de oversteek. Hij bleek echter slechts een halve minuut te hebben voor de bewuste trein arriveerde.

De advocaat van B. betwistte dat zijn cliënt had kunnen weten dat op het fatale tijdstip een trein zou passeren, waarbij hij verwees naar het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over dit ongeluk. Spelregels voor het oversteken met voertuigen als deze hoogwerker kwamen er pas na dit ongeval, merkte de advocaat verder op.