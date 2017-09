KNMI geeft code oranje af om zware windstoten in kustprovincies

De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Wadden- en IJsselmeergebied krijgen woensdagochtend en -middag te maken met windstoten van meer dan 100 kilometer per uur.

In het noordelijk kustgebied kunnen zelfs windstoten van meer dan 120 kilometer per uur voorkomen. "In de namiddag en avond neemt de wind van het zuidwesten uit af", aldus het KNMI.

Dinsdagmorgen werd al duidelijk dat de eerste officiële herfststorm van dit jaar woensdag plaats zou vinden. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen flinke hinder ondervinden van de storm.

Weerplaza waarschuwt bovendien dat bomen gemakkelijker kunnen omwaaien dan normaal het geval is. "Vanwege de vele regenval van de afgelopen dagen is de grond losser dan normaal", stelt Michiel Severin van Weerplaza.

Rijkswaterstaat

''We raden af om in de kustprovincies en Flevoland met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan", laat Rijkswaterstaat weten.

Tijdens de februaristorm eerder dit jaar, veroorzaakten onbeladen vrachtwagens die waren omgewaaid veel hinder. Rijkswaterstaat adviseert mensen die de weg opgaan om de weerberichten en verkeersinformatie goed in de gaten te houden.

Vluchten geschrapt

De KLM heeft zestig vluchten geschrapt vanwege de verwachte storm die woensdag het westen van het land aandoet. Het gaat om vluchten binnen Europa.

De luchtmaatschappij doet dit uit voorzorg om zo de druk op de start- en landingsbanen te ontlasten en vertragingen bij andere vluchten te voorkomen. De intercontinentale vluchten gaan wel door. Voor de passagiers van wie de vluchten zijn gecanceld heeft de KLM een omboekregeling geregeld.

Ook Schiphol waarschuwt voor annuleringen en vertragingen. De luchthaven vraagt reizigers hun vluchtgegevens te controleren of contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij voor actuele informatie.

De NS laat woensdag minder intercity’s op het traject Den Helder - Zaandam rijden als gevolg van de storm. Op het traject rijden twee in plaats van vier intercity’s per uur. Zo ontstaat er volgens de NS meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen. Sprinters rijden volgens de dienstregeling.