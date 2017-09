OM in hoger beroep tegen afwijzen ontneming 23 miljoen van criminelen

De rechtbank in Den Bosch was hard in haar oordeel. De officier van justitie zou nalatig zijn geweest in het berekenen van de criminele winst die de zes veroordeelden hebben gemaakt. De winst werd gemaakt met de handel in drugs.

De officier van justitie kwam in de drie jaar die de zogenaamde ontnemingsprocedure al duurde steeds met andere bedragen die de criminelen zouden moeten terugbetalen. Ook deed hij geen verslag van het onderzoek, terwijl de rechtbank dat wel eiste. De rechtbank noemde de handelwijze van de aanklager ''nalatig en diffuus''.

De rechtbank oordeelde verder dat de officier zich ''onvoldoende wilde inspannen om de vermogenspositie van de veroordeelden te inventariseren''. Het afgelopen jaar was er zelfs helemaal geen onderzoek verricht, stelde de rechtbank.

Het Functioneel Parket laat donderdag weten dat de rechtbank hen een onuitvoerbare opdracht heeft gegeven. Wat hier precies mee bedoeld wordt is onduidelijk. Het OM was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De Jong

De groep criminelen van wie de miljoenen worden gevorderd, stonden onder leiding van de in 2012 geliquideerde drugscrimineel Aran de Jong uit Eindhoven.

De Jong werd verantwoordelijk gehouden voor het importeren van hasj uit Pakistan en exporteren van hennep en hasj naar Engeland en Italië. Hij werd kort voor het begin van zijn strafzaak doodgeschoten.

De zes medeverdachten kregen voor betrokkenheid bij de drugstransporten celstraffen tot zes jaar. Hoewel de zaak tegen De Jong vanwege zijn overlijden werd afgeblazen, werd hij in de vonnissen van de medeverdachten wel genoemd als leider van de organisatie.