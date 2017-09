'Een derde van alle huizen op Sint Maarten compleet verwoest'

De hulporganisatie kan nog niet zeggen hoeveel mensen er zijn getroffen door de beschadigingen. Het Rode Kruis heeft samen met het onderzoeksinstituut TNO een inventarisatie gemaakt van de schade.

De komende dagen wordt met drones een nauwkeuriger beeld geschetst van de huidige staat van het eiland. Ook de hulp aan de getroffen gebieden wordt verder opgeschaald. Het Rode Kruis stuurt de komende dagen meer tenten, zeilen, sanitaire voorzieningen en spullen voor persoonlijke verzorging naar de eilanden.

Nederland heeft tot nu toe 3,2 miljoen euro overgemaakt naar gironummer 5125, dat vorige week werd geopend voor noodhulp aan Sint Maarten en de andere eilanden die zijn getroffen. Dat is ruim een verdubbeling van het tot zondag opgehaalde bedrag. Toen was 1,5 miljoen euro gedoneerd.

Dinsdag staan er nog meer dan tweehonderd mensen geregistreerd als vermist bij het Rode Kruis. Op Sint Maarten helpen vrijwilligers van de organisatie mensen met zich te registreren. Iedereen die in veiligheid is, wordt gevraagd zich te melden op de site van het Rode Kruis.

Actiedag

Vrijdag is de Nationale Actiedag 'Nederland helpt Sint Maarten'. Vanuit het actiecentrum in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum zullen radio en televisie de hele dag aandacht besteden aan de gevolgen van orkaan Irma. "De opbrengst van Giro 5125 is tot nu toe 3,2 miljoen euro, maar er is nog veel meer nodig," zegt het Rode Kruis.

De regering van Sint Maarten heeft dinsdag laten weten dat het erg tevreden is over de bijstand die Nederland biedt.

Sint Maarten is "ontzettend dankbaar voor de hulp", zei gevolmachtigd minister Henrietta Doran-York. "De communicatie en medewerking tussen Sint Maarten en Nederland loopt naar behoren en ik zie uit naar verdere samenwerking."