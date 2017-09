Netwerk crimineel Naoufal F. volgens OM achter cocaïnesmokkel met kotter

Dinsdag was een eerste inleidende zitting in het proces tegen de vierkoppige bemanning en de eigenaar van de Urker viskotter

Volgens de aanklager werd binnen de organisatie begin 2015 al gesproken over het opzetten van drugstransporten over zee. De aanwijzingen die justitie daarvoor heeft verzameld, komen met name uit gekraakte berichten van de in Canada geplaatste servers van de Nederlandse provider Ennetcom.

Die werden vorig jaar vanwege een strafrechtelijk onderzoek uit de lucht gehaald, waarna politie en justitie de beschikking over de gegevens kregen.

Vrijdag werd bekend dat in het onderzoek naar de cocaïnesmokkel een 30-jarige man uit Amstelveen en een 42-jarige man uit Hippolytushoef zijn aangehouden. Ook werd duidelijk dat de man uit Amstelveen intensief contact onderhield met F. Hij zou zich voor hem bezig houden met het witwassen van crimineel verkregen geld of goederen.

De politie startte daarop een afzonderlijk onderzoek naar de man uit Amstelveen. Een observatieteam van de recherche hield de man op 9 juni in de haven van Harlingen in de gaten toen hij een ontmoeting had met twee van de bemanningsleden van de kotter die enige tijd later de haven uitvoer. Dit leidde de dag erna tot de onderschepping van 260 kilo cocaïne door de FIOD en de douane.