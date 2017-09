Hof wil meer onderzoek naar vader die wraak nam om lastigvallen dochter

H. zou in januari de 48-jarige oud-tbs'er Jack S. met een schep of een schop op het hoofd hebben geslagen. De man had zich op internet voorgedaan als iemand van zeventien die met de dochter van H. wilde afspreken.

S. liep sneeën op in zijn been en hoofd en brak beide onderarmen. Er komt de komende tijd meer onderzoek naar het letsel en het ontstaan daarvan.

H. kwam in januari in de publiciteit toen hij via Facebook en regionale media een klopjacht opende op S. Die had rozen en bonbons gestuurd naar zijn dochter. Via de winkel waar die vandaan kwamen, kwam H. erachter dat S. niet was wie hij zei dat hij was. Toen hij hem twee weken later in Eindhoven trof, sloeg hij hem neer. S. lag maanden in het ziekenhuis.

Hoger beroep

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep omdat het vindt dat er sprake is van een poging tot moord in plaats van het door de rechtbank bewezen verklaarde poging tot zware mishandeling.

S. wordt momenteel vervolgd voor onder meer stalking en bedreiging.