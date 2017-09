ProRail test 'oversteekhulp' voor ouderen bij overwegen

In totaal vonden er in de eerste acht maanden van dit jaar twintig gemelde bijna-ongelukken plaats met ouderen.

Maar vermoedelijk is dat het topje van de ijsberg, stelt woordvoerder Jaap Eikelboom van Prorail. "We denken dat er vaker van dit soort bijna-ongelukken gebeuren waar men, bijvoorbeeld uit schaamte, geen melding van maakt", legt hij uit.

ProRail doet nu onder meer een proef in Haarlem met een 'oversteekhulp' bij beveiligde overwegen. Dit is een soort stoplicht dat aangeeft of er nog voldoende tijd is om veilig over te steken. Als de bellen gaan rinkelen is de trein al bijna bij de overweg.

De oversteekhulp "kijkt een stuk verder" dan een oudere in een rolstoel of rollator zelf kan kijken. De senior kan de oversteekhulp zelf activeren bij een overweg.

Noodvakken

Daarnaast experimenteert ProRail met andere belijning en kleurpatronen voor noodvakken bij een overweg. Wanneer iemand dan toch in de problemen komt op een overweg, kan een gekleurd 'noodvak' als toevluchthaven dienen.

Ook installeert ProRail bij een aantal overgangen overwegbellen, de zogenoemde 'AnnA-bel', die bij druk verkeer harder en in stille situaties zachter kunnen rinkelen. Een geluidssignaal is dan niet te missen.

Vergrijzing

De spoorbeheerder vreest dat, als er niets wordt ondernomen, de komende jaren vaker ouderen in de problemen komen op overwegen. De wieltjes van de hulpmiddelen worden steeds kleiner; hierdoor blijven ze sneller in de rails vastzitten. Bovendien neemt het aantal ouderen in Nederland de komende jaren flink toe door de vergrijzing.

"Bij jongeren is het probleem vaak dat ze de signalen op de overweg negeren", legt woordvoerder Eikelboom uit. "Ouderen raken snel in paniek. Ook als er geen ongelukken gebeuren, is dat voor veel senioren toch een zeer traumatische ervaring." ProRail werkt voor de tests samen met ouderenbond ANBO en Veilig Verkeer Nederland.