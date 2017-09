'Sportklimaat in Nederland lijdt onder bezuinigingen en computers'

Het aantal medailles op grote evenementen als de Olympische Spelen zal waarschijnlijk teruglopen en Nederland zal op grote ranglijsten verder dalen.

Dat stellen het Sociaal Cultureel Planbureau en het RIVM in het rapport Sport Toekomst Verkenning dat dinsdag wordt gepubliceerd. "Nederland is een klein land", stelt onderzoeker Annet Tiessen. "Als andere landen wél flink investeren in sport, wordt de concurrentie en de achterstand groter."

Een groot probleem is dat jongeren netto minder intensief sporten. Zij brengen steeds meer tijd door achter de computer dan op het sportveld. Hierdoor hebben sportverenigingen minder leden. Een ander probleem is dat de afgelopen jaren, mede door de crisis, het aantal sponsors van amateurclubs is teruggelopen.

Buurthuisfunctie

Bovendien verwachten gemeenten tegenwoordig te veel van sportclubs. "Zij moeten niet alleen jongeren enthousiast maken voor sport", legt Tiessen uit. "Maar ze moeten óók een buurthuisfunctie vervullen en een verbindende factor in de wijk zijn."

Dit wordt de clubs moeilijk gemaakt door bezuinigingen en een terugloop van het aantal vrijwilligers. "Senioren kiezen steeds minder voor het vervullen van dat soort taken bij sportclubs. Dat komt doordat ze bijvoorbeeld ook steeds meer tijd kwijt zijn aan mantelzorgen."

Een positief signaal is overigens dat scholen steeds meer aandacht besteden aan bewegingsonderwijs.

Keuzes maken

Het SCP en RIVM doen overigens geen aanbevelingen welke keuzes de overheid zou moeten maken. "Maar de overheid moet zich wel de vraag stellen: waar zetten we de komende decennia op in? Waar heeft de samenleving het meeste belang bij: het stimuleren van sportclubs of veel geld investeren in topsport en grote evenementen?"

Dit laatste heeft de overheid de afgelopen jaren wel gedaan. Maar de resultaten van deze investeringen blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen.