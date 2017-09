Koning ziet op Sint Maarten 'overal vernieling en ontreddering'

Koning Willem-Alexender brengt momenteel een bezoek aan het eiland om de situatie ter plekke te bekijken. Samen met minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bracht hij een bezoek aan de luchthaven en maakte een rondrit over het eiland.

''Dit heb ik nog nooit gezien. Ik heb behoorlijk wat natuurgeweld en oorlogsgeweld gezien. Tegelijkertijd zie je ook mensen die schouder aan schouder het eiland weer opbouwen. Maar ja, waar begin je op zo’n moment? Het was heel nuttig om zelf te zien hoe de storm heeft huisgehouden."

De koning gaf ook een radio-interview. ''Toen ik de eerste beelden van Irma zag waren die beelden te veel om te beseffen. Sint Maarten zit altijd in mijn hart. Ik ben ervan overtuigd dat Sint Maarten er weer boven op komt. We kunnen geen wonderen verrichten. We staan in goede en slechte tijden als Nederland klaar voor Sint Maarten."

Willem-Alexander bracht na orkaan Luis in 1995 ook een bezoek aan Sint Maarten.

Schade

De bevolking van Sint Maarten zal nog weken afhankelijk zijn van noodhulp, verwacht minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking). De omvang van de verwoestingen door de orkaan Irma is verschrikkelijk, benadrukte ze dinsdag.

Hoewel Saba en Sint Eustatius ook lijden onder gevolgen van Irma, blijkt dat vooral Sint Maarten zwaar is getroffen. Op het eiland is ongeveer zeventig procent van de woningen zwaar beschadigd of ingestort. Ook is er schade aan de water- en stroomvoorziening. De communicatie met Sint Maarten verloopt nog steeds moeizaam.

Nu de tweede orkaan José het Carabisch gebied heeft gepasseerd, is de hulpverlening aan de getroffen eilanden op gang gekomen. Premier Mark Rutte meldt dinsdag dat er nog steeds een grote behoefte is aan water en voedsel.

Het Rode Kruis heeft giro 5125 geopend om geld in te zamelen voor noodhulp. Inmiddels hebben Nederlanders al meer dan anderhalf miljoen euro gedoneerd aan de slachtoffers van de verwoestende orkaan. Op vrijdag vindt een nationale radio- en tv-actiedag plaats om meer geld in te zamelen.

Wederopbouw

Rutte maakte dinsdag bekend dat hij "in de volgende fase een bezoek aan de getroffen eilanden zal brengen om samen met de lokale autoriteiten de plannen van de wederopbouw te bespreken". Dit deed hij in een vergadering met ministers van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De regeringen werken samen in de nasleep van orkaan Irma.

"Er moeten noodvoorzieningen komen voor mensen die geen dak boven het hoofd hebben", schrijft de premier in een verklaring. "Daarnaast willen we zo snel mogelijk de vitale infrastructuur herstellen."

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken verwacht dat Sint Maarten aanspraak kan maken op het Europese hulpfonds voor natuurrampen. ''Wij vinden in ieder geval dat gezamenlijk iedereen moet kunnen profiteren van dat geld'', onafhankelijk van wat precies de status is van een getroffen gebied", aldus Koenders.

Het herstel van de drie Bovenwindse Eilanden gaat veel geld kosten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stuurt teams met experts naar de eilenden om te kijken wat er moet gebeuren. Daarna wordt een plan voor de wederopbouw opgesteld.​