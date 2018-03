Grote verkeersdrukte door vakantiegangers

Dat is meer dan de afgelopen zeven jaar, toen de eerste uittocht gemiddeld 176 kilometer file opleverde.

Met ingang van deze vrijdag heeft de regio Midden zomervakantie. Daaronder vallen de provincies Utrecht en Zuid-Holland en een deel van Gelderland. De regio Zuid volgt volgende week vrijdag, de week daarna is de regio Noord aan de beurt.

In totaal nemen deze zomer 4 miljoen Nederlanders de auto naar hun vakantieadres. Frankrijk is zoals altijd favoriet, maar ook Spanje, Duitsland en Italië zijn dit jaar populair. Reizigers in de richting van Duitsland moeten verder rekening houden met grenscontroles, dat in verband met de G20 in Hamburg.

Zaterdag is het in Frankrijk 'rode zaterdag', de VID voorziet dan op het hoogtepunt zo'n 500 tot 600 kilometer file. De grootste drukte zal zich voordoen in de Rhone-Vallei.

