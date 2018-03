Politie ontvangt veertig tips over verdwijning 14-jarige Savannah

De politie is blij met de tips, maar een woordvoerder zegt dat nog meer meldingen erg welkom zijn. Het onderzoeksteam bekijkt of de tips bruikbaar zijn. Ook is er behoefte aan camerabeelden die mogelijk iets meer laten zien over het meisje of haar fiets.

Ook over die fiets, waarop ze donderdag vertrok en die die dag is teruggevonden, zijn tips binnengekomen. Savannah verdween donderdagmiddag. Haar lichaam werd zondagochtend aangetroffen in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten.