Turkse moskeekoepels in Nederland uiten kritiek op Erdogan

Erdogan praatte woensdag op een bijeenkomst in Ankara over de spanningen tussen Nederland en Turkije en zei: "Als Europa zo doorgaat, kunnen Europeanen over de hele wereld niet meer veilig over straat". Het is niet duidelijk of hij dat bedoelde als waarschuwing of als dreigement.

Dat gaat de conservatief-islamitische moskeekoepel Milli Görüs en de Stichting Islamitisch Centrum Nederland te ver, meldt Trouw. Beide organisaties hebben vijftig moskeeën in Nederland. Ze vrezen dat Erdogan het imago van de Turkse gemeenschap in Nederland zal schaden.

De veroordeling door de moskeekoepels is opvallend, omdat zij zich meestal achter de Turkse president scharen.

"Het toppunt", vindt bestuurslid Yunis Altuntas van Milli Görüs de laatste uitspraak van Erdogan. "Dit is niet de juiste taal voor een president."

Ook Europeanen

Voorzitter Fikrit Demirtas van SICN sluit zich daarbij aan. "Wij zijn ook Europeanen: we wonen hier al meer dan vijftig jaar. Krijgen wij straks ook te maken met geweld?"

De grootste Turkse moskeekoepel, Diyanet, met 145 moskeeën in ons land, wil niet reageren. De koepel is deel van de Turkse overheid. Diyanet laat zich niet uit over politieke kwesties, aldus een woordvoerder.

Stadionmanifestatie

Vandaag werd ook bekend dat Erdogan van plan was komend weekend een grote campagnebijeenkomst bij te wonen in een Nederlands voetbalstadion. De directies van de Amsterdam ArenA, de GelreDome en de Ziggo Dome zagen dat echter niet zitten, melden woordvoerders aan De Telegraaf.

Mustafa Aslan van de Nederlandse afdeling van Erdogans AK-Partij zei tegen de krant dat een kleinere locatie geen optie was, omdat Erdogan ruimte voor ten minste tienduizend bezoekers eiste.