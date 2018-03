Advocaat in zaak Klaas Otto voorlopig geschorst na vondst drugslab in huis

De Raad van Discipline in Amsterdam heeft de advocaat donderdag per direct geschorst na een verzoek van de deken van de Amsterdamse advocatenorde.

Van R. heeft zijn kantoor in Amsterdam en werd vorige week aangehouden voor beïnvloeding van getuigen in het strafrechtelijke onderzoek naar oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender. De advocaat zou in de gevangenis briefjes van Otto hebben aangenomen en naar buiten hebben gesmokkeld.

Een dag later vond de politie bij zijn huis in Den Haag een niet-functionerend drugslab en ruim drie kilo speed. Met de schorsing wil de deken voorkomen dat de verdachte advocaat vanuit de gevangenis nog werkzaamheden kan uitvoeren. De schorsing geldt in ieder geval zo lang Van R. nog in de gevangenis zit.