Blad op spoor leidt voor het eerst deze herfst tot verstoring

Dit levert volgens de NS een vertraging op van een kwartier. De verstoring is naar verwachting aan het begin van de avond verholpen.

De NS en spoorbeheerder Prorail hebben zich de afgelopen weken goed voorbereid op het naderende herfstweer.

Op 'beruchte' trajecten als Utrecht-Rhenen en Gouda-Alphen, die door bosrijk gebied rijden, zijn treinen uitgerust met 'sandite'. Dit mengsel van zand, metaaldeeltjes en aardappelzetmeel wordt op het spoor gestrooid zodat de bladerenpulp van het spoor verdwijnt.

Anticiperen

"We kunnen hinder door blaadjes op het spoor nooit helemaal uitsluiten", beklemtoont Erik Kroeze van NS. "Ook in alle omringende landen levert het problemen op. Maar we houden de weersverwachtingen goed in de gaten. En zodra machinisten overlast ondervinden, maken ze daar melding van. Dan kunnen we er zo snel mogelijk op anticiperen."

Spoorbeheerder Prorail heeft een draaiboek klaarliggen om snel te kunnen handelen als herfstweer overlast veroorzaakt. "Dit gaat niet alleen om blaadjes, maar ook bijvoorbeeld om onweer en blikseminslag, of takken die bij storm op het spoor belanden", licht woordvoerder Jaap Eikelboom van Prorail toe.

Tracémanagers

Tientallen tracémanagers houden nauwgezet de zevenduizend kilometer spoor in Nederland in de gaten hoe de situatie op hun traject is. Zij inventariseren de informatie die zij van machinisten krijgen en overleggen met het weerbureau van Prorail, dat de voorspellingen voor de komende dagen analyseert. Indien nodig, wordt langs sporen in bosrijke gebieden takken gesnoeid die bij massale bladval voor veel overlast kunnen gaan zorgen.

"Bladeren zelf veroorzaken overigens geen problemen", legt zegsman Eikelboom uit. "Het wordt pas vervelend als er ook wat regen valt en de blaadjes pulp worden." Treinen moeten rekening houden met een langere remweg of krijgen last van 'vierkante wielen', die leiden tot ongewenste trillingen.